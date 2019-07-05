Судьба «мистера Томаса»: экс-звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг чуть не умерла от операций

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Более 10 хирургических вмешательств едва не стоили экстрасенсу жизни.

37-летняя победительница 15 сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг около месяца назад заявила, что у нее диагностировали синдром Морриса, при котором генетический мужчина выглядит как женщина. Ванг отметила, что она — «парень с нечувствительностью к андрогенам», говорит о себе в мужском роде и даже выбрала себе мужское имя — мистер Томас.

Администраторы, которые ведут Instagram официального бренда Julie Vang рассказывают о судьбе «мистера Томаса», публикуя его высказывания и истории из жизни. В одном из последних постов микроблога появилась история о том, как экс-звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг чуть не умерла от операций по устранению силиконового ядовитого геля, «залитого насильно, просто шприцем, без согласия и без наркоза в мышечные ткани для придания подобия женственных форм и социализации в обществе замечательных добрых людей». Как отмечают на странице, из-за множества опасных операций жизнь Томаса находилась под угрозой уже несколько раз за последние три года.

Стоит отметить, что Джулия Ванг никогда не скрывала половой неоднозначности, но признается, что не делала пластических операций по перемене пола. Администраторы микроблога рассказывают, что из-за отсутствия поддержки и множественных негативных комментариев Томас не заходит в микроблог. «Вернётся он только в случае изменения отношения к нему и перемен в вашем поведении. Когда он увидит , что он действительно вам нужен. Он сам, такой как он есть, а не очаровательная блондинка», — заявляют модераторы страницы.