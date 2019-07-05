Шепелев добился своего. Как справляется семья Фриске без общения с внуком?

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После трагической смерти родители Фриске дарят свою любовь только одному человеку.

Прошло больше 4-х лет с того момента, как умерла известная певицы Жанна Фриске. Для родителей, ближайших родственников и мужа это стало настоящим потрясением, но даже после смерти череда печальных событий не закончилась. У Жанны остался маленький сын Платон от телеведущего Дмитрия Шепелева. На данный момент мальчик живет с отцом и полностью отстранен от общения с родственниками со стороны мамы. Семья Фриске имеет возможность видеть внука 1 раз в месяц на территории Белоруссии, поэтому практически не участвует в воспитании мальчика. Разбирательства длятся уже несколько лет, но Шепелев все-таки добился своего – в жизни Платона практически нет места воспоминаниям о матери и ее семье.

Как справляется семья Фриске без общения с внуком? У Жанны есть младшая сестра Наталья, которая также пробовала себя в качестве певицы, но сейчас работает в сфере красоты. Известно, что она замуж, но в 33 года до сих пор не обзавелась детьми. Племянник Платон был для нее всем. После смерти родители стали больше проводить времени с единственной дочкой, часто гуляют и выкладывают совместные фотографии. Естественно, страх потерять второго ребенка сделал семью еще крепче.

Пока конфликт с Шепелевым остается нерешенным, Ольга и Владимир Фриске находят утешение в компании Натальи. Сама женщина только и рада этому и, судя по ее Instagram-аккаунту, ее жизнь наполнена только работой и встречами с родителями, дружеские посиделки бывают редко. Непонятно, позволит ли Дмитрий им видеться с сыном, ведь сейчас он забрал ребенка заграницу и пока не собирается возвращаться.