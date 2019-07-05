Нашла помоложе? Гагарина «променяла» мужа на модного дизайнера

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«Сногсшибательная и любимая», — нежно говорит о певице Александр Шабанов.

Певица Полина Гагарина эталон женской красоты для многих поклонников. После недавних родов исполнительница быстро вернула себе прежнюю форму, однако продолжила худеть и дальше. По ее словам, делает она это не ради худобы, как таковой, а чтобы иметь возможность свободно двигаться на сцене во время концертов. Новые идеальные параметры тела Гагариной одобрили, как фанаты, так и муж. Но, похоже, что не он один. Певица «променяла» супруга-фотографа на более перспективного модного дизайнера — Александра Шабанова, которому беспрерывно шлет слова благодарности и сердечки.

Молодой человек уже долгое время создает эксклюзивные платья для Полины, которые она использует в своих выступлениях или для выхода в свет. Однако в последнее время дизайнерские наряды, разработанные Александром для похудевшей певицы, становятся все более провокационными. Сверхкороткая длина, необычный крой и ткани-хамелеоны — творец явно старается максимально подчеркнуть сексуальную сторону личности Гагариной. До:

И после:

Видимо, молодое дарование искренне восхищается свое «музой», называя ее «сногсшибательной», «любимой» и «невероятной». Эти нежные чувства он вкладывает в свои шедевры, надевая которые, Полина выглядит действительно божественно. Возможно, исполнительница сделала правильный выбор, что нашла себе воздыхателя помоложе, ведь именно он даст ей возможность показать всему миру свою красоту, выгодно подчеркнув все достоинства фигуры и внешности.