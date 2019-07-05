«Отобьет» парня у дочери? Сябитова объявила «бойкот» отношениям с ровесниками

Сегодня, 12:08

Телеведущая неровно дышит к молодым парням.

Самая известная сваха России не скрывает, что для нее более привлекательны молодые парни, чем представители ее поколения. Вероятно, на старости лет Сябитова задумала пуститься во все тяжкие и начать соблазнять юнцов. Брак заключать она не желает, дети ей не нужны — остается, судя по всему, одно лишь удовлетворение своих потребностей, которые еще не угасли.

Известно, что у ее дочери Ксении долго не складывалась личная жизнь. Тем не менее, сейчас она состоит в отношениях с парнем, возраст которого и свежий внешний вид наверняка приглянется Розе.

Сама же Сябитова объявила «бойкот» отношениям с ровесниками. Вероятно, телеведущая еще хочет ощутить ту страсть, которая будет ей недоступна в случае союза со стареющим мужчиной. В отношениях дочери с парнями тоже можно проследить определенную нить: вдруг они сбегали из-за того, что Роза Сябитова пыталась к ним «подкатить»?

Кроме того, у Розы есть опасения, что молодой может уйти от нее к своей ровеснице. А Ксении она вполне могла завидовать, строя различные препятствия. А что, если на этот раз у нее все получится и она «отобьет» нынешнего парня у дочери?