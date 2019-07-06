Хорошо хоть, не освистали! Николаев провально выступил в Белорусии из-за репутации алкоголика

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Это видно из концерта композитора. Неловкое молчание зала и отсутствие аплодисментов выдали все сполна. В сети уверены, слухи вокруг семьи музыканта окончательно «опустили» его в глазах аудитории.

Поклонники творчества Игоря Николаева не перестают удивляться его «выходкам». Ранее стало известно, что из-за напряженных отношений с женой Юлией Проскуряковой композитор выкрал дочь и увез ее из страны. Пристрастие мужчины к бутылке также не первый день вертится на слуху у аудитории. Все это не могло остаться незамеченным – Игорь провально выступил в Белорусии из-за своей репутации.

Фолловеры уверены, что все последние проступки музыканта сыграли роль в произошедшем. На своей странице в Instagram Николаев поделился кадрами с концерта. Немая тишина в зале переходила все границы. Пришедшие зрители в зале не аплодировали артисту. Хорошо хоть, не освистали!

Судя по всему, личная жизнь Игоря, поднятая на всеобщее обсуждение, все же оставила свой след на репутации музыканта. Трудно представить, сколько лет потребуется Николаеву на ее восстановление.