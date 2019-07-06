Сучью мать? Жанна Фриске оставила после себя «одержимую» сестру

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Одиночество довело Наталью до «бешеной» страсти к своим питомцам: называет детьми, лижется, спит в одной постели.

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья так и не смогла найти достойного мужчину для совместного проживания и создания семьи. Девушка приобрела себе двух собак, которых называет своими детьми.

Среди экспертов распространенно понятие как «синдром замены» семьи на животных. Однако чаще всего такое встречается больше у пожилых женщин, которые заводят себе маленьких собак или кошек.

Наталья, можно сказать, сучья мать, а Жанна Фриске оставила после себя «одержимую» сестру, ведь иногда в её Instagram историях проскакивают неоднозначные видеоролики. Спит в одной кровати, передаёт еду изо рта в пасть животных, а также целуется.

Возможно, если супруг Жанны позволял ей видеться с племянником – маленьким Платоном – то такого бы не произошло, её было бы о ком заботиться. Данное поведение настораживает, ведь девушке всего 32 года. К тому же стоит отметить, что могла бы заполучить славу как у сестры во время участия в группе «Блестящие».

Впрочем, Наталья сейчас работает в индустрии красоты и делает перманентный макияж. Девушка не жалуется на свою жизнь, но активно демонстрирует, что находится в активном поиске откровенными нарядами и поведением на вечеринках в алкогольном опьянении.