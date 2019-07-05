Хоть от усов избавилась! Хилькевич забыла побрить подмышки из-за забот с детьми

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Анна случайно засветила свою «волосатость» в Instagram во время игр с дочерью. Дети отнимают много времени, потому бывает и некогда прибрать свой внешний вид.

В последнее время известная актриса сериала «Универ» Анна Хилькевич подвергается критике со стороны своих многочисленных поклонников: то девушку осуждают за ее «алкоголизм», то за слишком сильно переделанную и испорченную внешность, то за неправильное воспитание и халатность по отношению к детям.

Теперь фанаты добрались до неопрятного внешнего вида звездной мамы, заметив черное пятно в области подмышки, которое оказалось щетиной. Видимо, Анна забыла воспользоваться услугами шугаринга перед тем, как снимать что-либо в микроблоге. В сети стали высмеивать актрису, якобы Хилькевич забыла побрить подмышки из-за забот детьми. Ну, а что вы хотели? Родила детей – забудь про время на себя, ладно хоть артистка хоть от усов избавилась!

«А подмышки брить не обязательно?», «Фу, хоть бы щетину сбрила на подмышках!», «Денег много, а воспользоваться услугами по шугарингу вообще никак?», «Хилькевич, могу дешевого специалиста порекомендовать, нужно?», «Левая подмышка прям сильно выделяется, бриться нужно!» - смеются пользователи.

Как многие звездные матери отмечают, дети отнимают слишком много времени, потому практически и не остается времени на то, чтобы выглядеть так, как положено выглядеть женщине всегда. К тому же, Анна находится дома, а не на красной дорожке, можно вообще не заморачиваться, только не стоит забывать, что ты знаменитость, за тобой наблюдает почти вся страна.

По словам многих в сети, очень странно, что довольно-таки богатая девушка и не может позволить себе выделить немного времени на то, чтобы воспользоваться услугами и избавиться от волос хотя бы на месяц, ведь Хилькевич не так часто занята с детьми, с которыми по большей части занимается няня.