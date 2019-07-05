Гуф, вздохни спокойно: Шевцова помирилась с отцом своего ребёнка

Сегодня, 06:08

Пара возобновила отношения и теперь Алексей Долматов может забыть о преследовании Яны.

Около месяца назад бывшая участница телепроекта «Дом - 2», Яна Шевцова призналась, что у нее есть 3-летний сын, которого она родила в 15 лет.

Сегодня в своих сториз она показала как вместе с сыном и его отцом они гуляли.

Очевидно, что пара решила снова сойтись и создать крепкую семью. Молодой человек утром заехал за Яной, привез ей вкусняшки и они оба отправились за сыном в сад или к бабушке.

Пока они спускались по ступенькам в подьезде, Шевцова задавала возлюбленному вопросы типа: «Зай, а ты меня любишь, скажи?» или «Скажи, что никто никогда не узнает твое лицо», все время снимая его со спины.

Также, пока молодые родители ехали в машине, Яна успокоила своих напуганных фанатов: «Все хорошо, это отец моего ребенка».

Теперь Гуф может вздохнуть спокойно и не бояться любовного «нападения» со стороны участницы «Дома-2», так как Шевцова помирилась с отцом своего ребенка. Известно, что Алексей Долматов какое-то время состоял в отношениях с Шевцовой, а после расставания Яна долго еще не могла его отпустить.

Не смотря на то, что когда-то молодая девушка не могла быть хорошей матерью и заниматься своим чадом, она может исправить всю ситуацию сейчас. А такой поступок говорит о серьезности, переосмысленности и ответственности человека.