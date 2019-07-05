«Димочка, альфонсик, тебе не стыдно???» - Хейтеры назвали причину развода Лолиты Милявской

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9 лет брака с молодым спортсменом закончились для Милявской разводом. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Судя по посту Лолиты, инициатором развода стал ее 44-летний супруг Дмитрий. В сообщении Милявская написала, что в последнее время их отношения были ровными. Вероятно, страсть между супругами давно угасла. Дмитрия неоднократно обвиняли, что он использует Лолиту ради материального благополучия. Ведь удивительно, как молодой, красивый и спортивный мужчина мог влюбиться в пожилую женщину с неидеальными формами и вредными привычками.

Возможно, певица хороший человек, но этот фактор молодых мужчин привлекает реже всего. В начале брака Милявская хвасталась, что несмотря на свой образ жизни, Дмитрий не пытался ее менять. Его устраивало, что Лолита курит, выпивает, имеет лишний вес и абсолютно равнодушна к спорту. На недавнем интервью у Регины Тодоренко, Милявская рассказала, что ради мужа начала отказываться от пагубных привычек, но даже такой шаг не остановил Дмитрия от развода.

Хейтеры принялись выяснять причину разрыва Лолиты Милявской с мужем. Большая част настаивает, что Дмитрий самый настоящий альфонс и от певицы ему нужны были только деньги. Вероятно, он получит от Лолиты все, что хотел, и поддерживать дальнейшие отношения нет смысла. Одна из подписчиц Лолиты написала:

«Димочка, альфонсик, тебе не стыдно???»

. Таким образом поддержав мнение большинства, что Дмитрий женился на Милявской исключительно ради денег.