Скандал свел с ума Фадеева? Продюсер удивил публику нелепым образом

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«Бомж-стайл» Макса свидетельствует о проблемах со здравым рассудком, считают в Сети.

Недавно 51-летний музыкальный продюсер Макс Фадеев был втянут в громкий скандал. Его экс-подопечная – Елена Темникова, призналась, что несколько лет являлась невольной свидетельницей тайной связи женатого продюсера с Ольгой Серябкиной.

Кроме того, на профессиональном поприще у Фадеева также началась череда неудач – публика не воспринимает новый состав группы Serebro, клип на песню Molly (псевдоним Серябкиной) «Красивый мальчик» оказался провальным, а весь лейбл MALFA тянет на себе Наргиз, считают интернет-пользователи.

На фоне таких неурядиц у любого человека могут развиться проблемы как с физическим, так и с психологическим здоровьем. И, видимо, ситуация не прошла бесследно для Фадеева. Нелепый образ продюсера поверг общественность в шок.

Макс опубликовал в своем Инстаграме фото, где запечатлен во всем черном: футболка и растянутые штаны, сверху бесформенный балахон. Вишенкой на торте стала обувь Фадеева – странные тапочки, которые удивленная публика не оставила без своих саркастичных комментариев.

Нелепости образу добавляет неудачный ракурс фото. Столб у головы Фадеева создает эффект того, что вместо шапки продюсер надел вантуз.

Поклонников обеспокоил странный внешний вид Макса. Они заподозрили, что скандалы могли повлиять на психическое равновесие продюсера и свести его с ума. «По-моему, если б я увидел человека на улице в таком одеянии, я точно ничего хорошего про него не подумал...»; «Боже что у него на ногах»; «Длинная борода старит»; «по-марсиански»; «Дорогой.... безумно Вас люблю!!! Ну одевайтесь, плиз, как достойно мужчине», - написали пользователи Сети в комментариях к посту Фадеева.