По заказу ТНТ? Ревва и Галустян взяли Монгола в Comedy Club

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После шоу Гузеевой карьера артиста пошла вверх и Мартиросян сумел разглядеть потенциал Олега.

В блоге Александра Реввы недавно был опубликован новый пост. В нем артист показал кадры из клипа на свою песню, где снялись звезды Instagram – знаменитый Олег Монгол и «дикая кошечка» Иришка.

Внезапная популярность мужчины началась с выпуска программы «Давай поженимся!» где Монгол был в качестве жениха. После шоу обсуждение этой медийной личности только набирало обороты. Теперь же Ревва и Галустян взяли его в Comedy Club.

Съемки клипа Пирожкова проходили под руководством компании Comedy Club production, где и засветился знаменитый герой-любовник. Возможно, идея взять мужчину в команду пришла в голову Ревве, ведь его путь начался именно с клипа юмориста. С другой стороны, продюсеры шоу могли сами попросить Олега о работе с ними ради поднятия своих рейтингов. Неужели по заказу ТНТ?

Подписчики уверены, что данное решение пойдет на пользу проекту и ТНТ в целом. Резко «хайпанувший» Монгол принесет шоу большое количество просмотров и интерес зрительской аудитории.