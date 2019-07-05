Месть за «старое доброе»? Бородина унизила мать на глазах у всех

Сегодня, 03:16

«Сейчас умру от смеха!» - Ксения выставила родную «кровь» на посмешище за неправильное произношение итальянского языка.

Телеведущая отправилась всей семьёй на отдых в Италию. Также Ксения решила посетить дом собственной матери, которая переехала в Италию к новому мужу, оставив Бородину на воспитание деда и бабушки.

В историях Instagram Ксения поделилась видео, где она унизила мать на глазах у всех пользователей сети. Бородина начала припадочно смеяться над неправильным произношением итальянского языка Инны Булатовны.

Стоит напомнить, что Ксения была оставлена на воспитание строгого деда и бабушки, из-за переезда мамы в Италию к новому супругу. Инна признавалась, что не взяла свою дочь, потому то не смогла оформить документы на переезд ребёнка и взять разрешение у настоящего отца Бородиной.

Впрочем, маленькая Ксюша очень хотела поехать с мамой, была очень сильно не неё обижена. К тому же с новым итальянским «папой» Бородина познакомилась лишь через несколько лет. По словам многих психотерапевтов, детские обиды на родителей подсознательно остаются на всю жизнь.

Нельзя отрицать, что данная выходка ведущей, которая выставила Инну не в хорошем свете в глазах миллионов человек, таит за собой месть за «старое доброе». Бородина даже не поздравляла свою маму с днём рождения в нынешнем году.