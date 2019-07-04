Экономия в деле! Тимати освоил фотошоп ради спасения лейбла

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Скандал с «украденной» обложкой не прошёл мимо кошелька Black Star.

Лейбл Black Star, который сейчас прославился одним за другим скандалом, снова попал в щепетильную ситуацию, которая грозит судебными разбирательствами. Как оказалось, лейбл в очередной раз решил «позаимствовать» обложку для альбома у малоизвестного фотографа. Дёшево и сердито — руководство лейбла попросту находит в интернете фотографии и работы неизвестных лиц, в надежде, что никто не узнает о «краже», или не станет связываться с Тимати, Пашу и их юристами.

К последнему альбому Тимати подобрал фотографию одного из Сургутских фотографов, у которого есть собственный стиль, или как говорят, собственный подчерк работ. Сургутский талант узнал на картинке альбома свою работу и, естественно, воспользовался социальными сетями, чтобы информация поддалась огласке. Конечно, нарушение авторских прав — не самое лучшее для «креативного» лейбла.

Тимати, узнав об очередной волне критики в сторону лейбла, освоил фотошоп ради спасения своего детища. Неудивительно, что «отец лейбла» старается подложить соломку, чтобы не упасть. Экономия в деле, как она есть, но что поделаешь, если публика требует отвечать за свои низкие поступки.

Новый альбом Тимати предложил выпустить с обложкой собственного производства. На картинке показана огромная волна, мечта для сёрферов, которую покоряет Тимати на доске. На первый взгляд ничего замысловатого, однако сколько сил Тимати вложил в картинку, нельзя даже представить.