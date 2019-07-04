Тилль в прошлом! Лобода «приударила» за Фараоном

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От рокера к рэперу — Светлана выбрала мужчину помоложе?

Светлана Лобода не только успешная певица, но и женщина за которой мужчины выстраиваются в очередь. Не смотря на такую востребованность, артистка, по слухам, закрутила роман только с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и эту тему обсуждали многие, пророча влюбленным счастливое будущее. Однако увы, в жизни артистов что-то не сложилось и отношения между ними прекратились. Оказавшись свободной женщиной, Лобода «нырнула» в поиски нового мужчины и, похоже, нашла кандидата на эту роль.

На странице Фараона в Instagram опубликован пост с фотографией, на котором он запечатлен в розовой шляпе с голым торсом. После расставания с Алесей Кафельниковой, рэпер стал свободным для отношений и, похоже, приглянулся Лободе. Светлана «приударила» за юным артистом — ее комментарии тому подтверждение.

Певица не оставила без внимания фотографию Фараона и кроме лайка, написала комментарий, который выражает ее отношение к парню. «Oh my God» — с восторгом высказалась Лобода. Неужель Тилль уже далеко в прошлом и новый объект, за которым она решила «приударить» — именно Фараон? Важно и то, что рэпер, моложе Лободы на 13 лет, и для нее, как для женщины, заполучить молодого, но уже перспективного парня, будет не только престижно, но и выгодно.