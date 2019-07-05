«Любовница» Путина получит свое шоу? Изгнанная с Первого канала Андреева намекнула на новый проект

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Экс-ведущая «Вестей» явно не останется без работы.

Прошлой осенью самая популярная и бессменная ведущая «Вестей» с 20-летним стажем Екатерина Андреева покинула Первый канал из-за необычного «вкуса у начальства». Какой конфликт с вышестоящим руководством подкосил карьеру звезды и едва ли не символ телеканала — не известно, однако «слив» Андреевой произошел на фоне слухов о романе с самим Путиным.

Предполагаемые любовники знакомы давно, еще со времен работы в Генпрокуратуре. Совместный скачок по служебной лестнице, компрометирующие кадры и душевные интервью связывали президента и звезду канала. Видимо, не просто так он сделал ее ведущей «Прямой линии с Владимиром Путиным», а ведь втереться в доверие к президенту не так-то просто. Может, они и не были связаны близостью, а лишь дружили, однако на фоне зарождающихся подозрений о тайной интрижке от Екатерины плавно избавились, а «загибающийся» Первый, по слухам, начали готовить в подарок Алине Кабаевой.

Уже в марте гимнастка стала владелицей 29% акций «Первого» и потеснив Эрнста фактической хозяйкой канала. А ведь именно Кабаеву считают новой супругой президента и матерью 2-х его детей, что и объясняет возможную неприязнь к Андреевой. Примечательно, что экс-ведущая новостей, похоже, также не осталась без роскошного подарка: изгнанная с Первого канала Андреева намекнула на новый проект о путешествиях.

Недавно звезда завершила свое странствие по самым необычным и интересным уголкам России, откуда делилась завораживающими кадрами и интересными рассказами о буднях местных жителей. Сейчас Екатерина исследует иностранные курорты, откуда также щедро делится кадрами. Создавалось впечатление, что она копит материал на новое шоу, в котором будет делиться деталями своих странствий, и сегодня звезда подтвердила это предположение. Екатерина намекнула на новый авторский проект о путешествиях, пообещав впредь делиться своим опытом не только в Instagram — она явно готовит сюрприз фанатам.

Так неужели «любовница» Путина получит свое шоу, которое станет подарком от предполагаемого возлюбленного? Учитывая то, как президент щедр к Алине Кабаевой, не исключено, что Андреева наконец получит желаемый дар за унизительное увольнение с Первого канала.