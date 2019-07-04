«Переводим для слабоумных» - Харламов унизил поклонников своего шоу

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Гарик считает, что «Ошуительное хоу» в основном смотрят «отсталые».

Многим по душе приходится совместное шоу Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова. «Ошуительное хоу» быстро набрало популярность, но из-за высказываний «Бульдога» может произойти обратное, и большая часть аудитории уйдет.

В очередном выпуске шоу комики обсуждали «мемы», и выбирали из них лучшие. Во время обсуждения смешной картинки, Харламов начал рассказывать, в чем заключается шутка. Батрутдинов был удивлен, когда Гарик сказал, зачем он все объясняет.

«Переводим для слабоумных» — резко высказался резидент Comedy Club. Его слова прозвучали не как шутка, а как оскорбление и унижение любителей его «Ошуительного хоу». Даже Батрутдинов понял, что коллега перегнул палку и попытался сгладить конфуз, но, похоже, что безуспешно. В случае, если поклонники в серьез воспримут высказывание Гарика, то многие отпишутся, а соответственно шоу потеряет заработок и всему виной будут необдуманные слова, которые «Бульдог» «додумался» сказать, унизив тем самым поклонников проекта.