«Перетянутая жаба» – Фанаты высмеяли Костенко в платье из «тряпки»

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Стиль молодой мамы с каждым днём всё хуже и хуже, как заметили её подписчики.

Не так давно стиль Анастасии Костенко, нынешней жены Дмитрия Тарасова, экс-супруга Бузовой, нахваливали почти все подписчики молодой мамы. Однако, чем дальше в лес, тем больше дров, а вместе с этим и стиль звезды значительно испортился. Даже на свадьбу к другу семьи Александру Тарасову, более известному как рэперу T-Killah, Анастасия выбрала явно не подходящий наряд.

Опубликовав множество фотографий в социальных сетях, звезда решила «добить» фанатов на последок совместным кадром с женихом и невестой. Фанаты тут же высмеяли Костенко в платье из «тряпки с ярмарки». У десятка комментаторов-фанатов сложилось мнение, что вид у Анастасии был явно «дешёвый» и «под цвет газона».

Образ Анастасии состоял из короткого зелёного платья, который сверху был подобием водолазки с длинным воротником. Странная затяжка слева собирала образ в костюм гусеницы с круговыми перетяжками. Многие стали критиковать не только платье звезды, но и причёску.

«Простите, но видон у Насти реально дешевенький», «Напоминает платье Динь-Динь. По своему развитию одевается всегда», «Как тряпка с ярмарки приезжей», «Как будто гуманоидка с Марса прилетевшая», «Перетянутая жаба», — продолжали насмехаться подписчики Анастасии в Instagram.