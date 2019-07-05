Корабль тонет – крысы бегут. Мартиросян променяет Comedy Clab на семейный бизнес?

Сегодня, 10:00

Новый проект Гарика высоко оценили поклонники.

Главное юмористическое шоу на ТНТ Comedy Club радовало зрителей более 15 лет, однако дерзкие шутки и «грызня» с властями не прошла для комиков бесследно. Сейчас шоу «заморожено»: канал транслирует старые выпуски, а новых не снимают, что свидетельствует о скором закрытии проекта.

Корабль тонет – крысы бегут: вместо того, чтобы бороться за свое детище резиденты Comedy подыскивают себе новые места. На вольные хлеба ушли самые яркие артисты, Павел Воля, Семен Слепаков, а недавно Тимур Батрудинов намекнул о переходе на СТС. Теперь, похоже, от шоу отказался один из его основателей и глава проекта Гарик Мартиросян. Комик давно выполнял роль руководителя развлекательного шоу и крайне редко выходил на сцену, однако помогал своим подопечным и друзьям с их номерами ради яркого эфира. Теперь же Мартиросян окончательно потерял интерес к гиблому проекту и променяет Comedy Clab на семейный бизнес, о чем и намекнул сегодня.

Судя по всему, Гарик прислушался к призывам поклонников не зарывать талант своей супруги Жанны Левиной и помочь ей развить сольный проект, чем и занялся во время отпуска. Сегодня Мартиросян опубликовал анимационный фильм снятый по книге Жанны «Жена юмориста».

Видео показывает «изнанку» фитнес-клуба и забавно повествует о грехах светских львиц. Ролик получился очень красочным, ярким и веселым и похоже, стал первым плодом нового семейного бизнеса. Он отразил лишь фрагмент из книги жены и очень понравился поклонникам. Зрители высоко оценили необычный формат и подачу и уже ждут новых выпусков, а следовательно анимация по книге может стать началом перспективного юмористического проекта семьи, который уж точно не будет нарушать действующее законодательство.