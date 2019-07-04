У мужа под носом! Кудрявцева открыто пристает к Игорю Крутому

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«Поглаживания» по ноге Игоря выдали Леру.

Личная жизнь Леры Кудрявцевой, которая очень тщательно оберегается звездой, всегда окружена скандалами, которые, видимо, решаются сами собой с течением времени. Свадьба с молодым мужем, рождение ребёнка, а теперь и многочисленные скандалы о изменах звезды — не новости для звёздной пары. Сейчас же Кудрявцева «спалилась» на близких отношениях с Игорем Крутым, к которому Лера открыто пристает.

В социальной сети Instagram Лера Кудрявцева попыталась рассказать об аккаунте своего босса, который Крутой завёл совсем недавно. Видимо, поддавшись общей моде на социальные сети, не устоял и самый известный продюсер всего российского шоу-бизнесса.

«У моего любимого Босса только один аккаунт в Инстаграм…все остальное фейк», — радостно заметила Лера, будто бы предвкушая откровенные переписки с 64-летним Игорем.

Шокирует во всём только то, что Лера сделал всё у мужа под носом. И дело тут не в самом пиаре страницы Крутого в сетях, а в совместной фотографии с Игорем, которую опубликовала Лера. На ней скандальная телеведущая шоу «Секрет на миллион» буквально лапает Крутого за откровенные места. Поднявшись рукой выше колен, Кудрявцева так улыбалась, что кажется «выбила» себе новый проект на телевидении.