Свой КВН с матами и похабщиной: Харламов с Бедняковым составят конкуренцию Маслякову?

Сегодня, 19:00

Резидент Comedy Club уже составил список возможных команд.

Гарик Харламов вынужден искать новые идеи для собственных проектов в связи со стремительно падающими рейтингами Comedy Club. Одной из таких придумок может стать новый КВН, организацию которого Бульдог планирует разделить с Андреем Бедняковым.

И действительно, идея создания обновленного клуба веселых и находчивых может оказаться удачной. Гарик и Андрей легко составят конкуренцию Александру Маслякову, привнеся в передачу свежесть и красочность, чего клубу не хватает уже на протяжении нескольких лет. Харламов уже опубликовал пост на своей странице в Instagram, в котором представил таблицу с вариантами названия команд КВН. В комментариях отметился и сам Бедняков, который, к слову, ранее не был замечен в посещении странички Гарика. Андрей написал свой шуточный вариант, на что Бульдог ответил положительной оценкой.

Похоже, что оба шоумена устали от зависимости от начальства и решили создать свой проект с матами и похабщиной, как и полагается в современном юморе. Чем обернется эта идея, и смогут ли вообще реализовать такие грандиозные планы Харламов и Бедняков пока не известно.