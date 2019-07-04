«Переживала неделю, потом плюнула» - Лолита официально разводится с молодым мужем

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Решение было принято из-за обоюдного безразличия, призналась певица.

Еще один крепкий союз из мира шоу-бизнеса дал трещину. Сегодня 55-летняя Лолита Милявская призналась — они с мужем, Дмитрием Ивановым, больше не пара. Расстаться супруги решили спокойно после 9 лет совместной жизни. По словам певицы, взаимное охлаждение чувств между ними произошло давно, но они продолжали жить вместе, видимо, по привычке.

«Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!» - искренне призналась Милявская.

Исполнительница уверила фанатов, что не таит зла на мужа и желает ему в дальнейшем только счастья. Ведь вместо того, чтобы терпеть нелюбимую до конца жизни и пользоваться ее сбережениями, Дмитрий нашел в себе смелость уйти из под опеки влиятельной и обеспеченной супруги. А Лолита, в свою очередь, как истинно мудрая женщина, не стала его держать.

«У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет)... Честно, переживала неделю), а потом плюнула)», - поделилась внутренним состоянием певица.

Видимо, каких-то особых чувств к мужу Лолита, и правда, не испытывала, раз ей удалось забыть Иванова через 7 дней. Что странно, еще за несколько недель до публикации о разводе, на сцене премии «Муз ТВ» Милявская пламенно благодарила и восхваляла своего «молодого» спутника жизни. Однако, если детально изучить социальные сети бывших влюбленных, становится понятно, отношения в паре пошли под откос многие месяцы назад - совместные снимки они не публиковали уже очень долго. Ответственное решение певицы поддержали, как поклонники, так звезды шоу-биза, в том числе и Игорь Николаев.

Жаль, что люди расстаются, вся надежда теперь только на союз Галкина и Пугачевой!