Вчера, 23:00

Пустые залы на концертах могут стать расплатой миллионера за неоправданно высокие цены за билеты.

Павел Воля анонсировал большой Stand-Up в Сочи, который пройдет завтра в концертном зале «Фестивальный» в 20:00. В своем микроблоге комик призвал поклонников не теряться и закупаться билетами, чтобы провести пятничный вечер вместе за веселыми шутками. Однако послушать смелые монологи «гламурного подонка» на актуальные темы может далека не каждый желающий. И дело не только в расстоянии, но и в цене билетов, стоимость которых достигает 6500 рублей, а минимальная цена – 4 000 рублей.

Комик Comedy Club хотя и является одним из самых любимых юмористов, однако слишком рано задрал планку и несмотря на отсутствие званий и достижений стал хуже Пугачёвой. Самая популярная признанная звезда, Народная артистка нескольких республик на свой грандиозный юбилейный концерт в Кремлевском дворце предлагала билеты с минимальной стоимостью в 3 000 рублей, а Павел ниже 4 000 рублей не опустился.

Очевидно, что спустить такую сумму за один вечер может далеко не каждый россиянин, что и объясняет массу нераспроданных билетов в дорогих секторах. К тому же билеты на других более популярных и востребованных артистов стоят гораздо меньше, а потому доступнее.

Однако спасением для многих фанатов стал хитрый ход звезды – на Stand-Up Воли дорогущие билеты можно купить в рассрочку сроком на 90 дней без всякой бумажной волокиты при условии, что минимальная стоимость составляет 4 720 Р. Платежи необходимо вносить регулярно раз в две недели, а ставка составляет от 0,2% в день.

Такие условия кредитования предлагает cassir.ru, а воспользовался кто-то из фанатов Воли предложением или нет не известно.