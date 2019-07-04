Синдром Булаткина: Тимати «убивает» карьеру подопечных из-за страха конкуренции

Сегодня, 16:07

Рэпер больше не допустит, чтобы его затмил очередной клон Крида с «Песен».

Дебютный клип рэпера Slame, победившего в проекте «Песни», был воспринят публикой весьма неоднозначно. Несмотря на то, что многим композиция понравилась, нашлось немало тех, кто заявил, что ролик выглядит слишком дешево. По всей видимости, один из глав BlackStar Тимати отказался выделять крупные бюджеты для своего подопечного, только вступившего в ряды артистов лейбла.

Наверняка это связано со страхом конкуренции со стороны Тимати. Рэпер прекрасно помнит, что случилось с Егором Кридом, в определенный момент ставшим популярнее, чем его начальник. Повторения этого сценария Юнусов боится, как огня, а потому делать из Slame клона Крида он явно не намерен.

Важно понимать, что бизнес для Тимати куда важнее творчества, о чем он всегда говорил открыто. Именно поэтому он сознательно «убивает» карьеру подопечных, которые могут угрожать его собственному продвижению. Своеобразный «синдром Булаткина», который стал популярнее и ушел в вольное плавание, действует на Юнусова в полную силу.

Рэперу Slame явно не стоит ожидать от Юнусова, что ему дадут возможность стать большим артистом в рамках BlackStar, но учитывая то, какие «кабальные» контракты заключает лейбл со своими артистами не предвидится такая возможность у него и в будущем. Тимати явно обезопасил себя, дабы развиваться в дальнейшем, не опасаясь, что кто-то по примеру L`One и Крида предаст его.