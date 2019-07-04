Виторган, получай ребенка! Собчак может потерять сына из-за компрометирующих фото

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Фото двухлетнего ребенка «в чём мать родила» взбесило интернет-пользователей.

Популярная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз вызвала волну агрессии в соцсетях в свой адрес. Дело в том, что знаменитая «блондинка в шоколаде» недавно поделилась со своими фолловерами в Instagram снимком, где её сын Платон стоит на пляже спиной и абсолютно без одежды. Подобное компрометирующие фото возмутило интернет-пользователей, которые посчитали такой поступок Собчак крайне неэтичным по отношению к ребенку. Более того, особо ярые хейтеры и вовсе заявили, что Ксения может потерять сына за такие кадры и публикацию их во всемирной паутине.

Как говорится, Виторган, получай ребенка! Ведь Ксения показала сына без одежды на многомиллионную аудиторию, и если фотография попала в Сеть, то она уже телезвезде не принадлежит, поскольку удалить её будет практически невозможно из-за возможности других интернет-пользователей сделать копию. Вполне возможно, что такие кадры и сам поступок с публикацией в Instagram может не порадовать отца малыша Максима Виторгана, который вполне может забрать сына от эпатажной матери.