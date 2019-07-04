«Вы, Дима, везунок» - Фанаты считают, что Шепелев рискует заразиться СПИДом из-за тату

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Наколка ведущего, сделанная у сомнительного мастера, могла занести опасную инфекцию.

В последнее время ведущий разнообразных ток-шоу и передач Дмитрий Шепелев щедр на откровенные признания, ведь он рассказал и своей юности, и об особенностях отцовства, и о личных переживаниях. Со своего аккаунта в соцсети Дмитрий недавно также признался, что ему приходилось делать тату у непонятного мастера в непонятном салоне в года своей юности. Буквально вчера ведущий «На самом деле» рассказал, как на факт из его жизни отреагировали его же поклонники.

Как оказалось, некоторые фанаты считают, что Дмитрий рискует заразиться СПИДом из-за тату. В частности, одна из подписчиц Дмитрия рассказала историю о своем знакомом, который тоже сделал наколку в непонятном салоне у непроверенного мастера и в итоге заболел этим тяжелым синдромом.



«Вы, Дима, везунок», - с грозным выражением зачитал Шепелев комментарий поклонницы. Со стороны жеманство ведущего кажется очень жестокой насмешкой над чужой проблемой, впрочем, можно понять, почему Дмитрий решил иронизировать в этой ситуации. Дело в том, что поклонница перепутала ВИЧ со СПИДом, ведь если вирусом имунодефицита человека еще можно заразиться, то синдромом приобретенного имунодефицита человека никак нельзя – СПИД может развиться в будущем, если не лечить ВИЧ.

Стоило ли Шепелеву смеяться или гримасничать по этому поводу? Отнюдь, ведь от него, как от лидера мнений и кумира миллионов, все ждали больше благосклонности и ответственности. Неужели так сложно было объяснить человеку, в чем он ошибся, ведь ошибка-то с путаницей между аббревиатурами СПИД и ВИЧ очень распространенная? Но, если Дмитрий этого не сделал, значит ему действительно легче посмеяться на «глупыми фанатами», чем помочь им.