Шишкова постаралась? Дочь Тимати заговорила о смерти бабушки

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«Сёна, а когда ты умрёшь, Чак кому достанется?», - интересуется Алиса.

Мама Тимати продолжает радовать подписчиков интересными выходками дочери рэпера. Недавно Симона Юнусова поделилась с подписчиками архивными фото, на которых запечатлена маленькая Алиса. Описанием к снимкам стала фраза девочки, которая на первый взгляд может показаться забавным детским перлом. «Сёна, а когда ты умрёшь, Чак кому достанется?», - процитировала слова внучки Симона, чем очень насмешила поклонников.

Маленькие дети очень быстро схватывают то, о чем говорят взрослые, пусть даже не до конца понимают суть сказанного. Вполне вероятно, Алиса неслучайно заговорила о смерти своей бабашку. Неужели постаралась Шишкова? Не исключено, что сама Алена могла осознанно или неосознанно затронуть данную тему. При этом девочка, выходит, понимает, что после смерти бабушки ее вещи должны кому-то достаться. Видимо, и это объяснила ей мама, поэтому Алиса и начала интересоваться тем, кому же перейдет в наследство собака.

Стоит отметить, что в последнее время Алиса все время проводит с Симоной. Судя по предыдущему посту, бабушка устроила внучку в балетный лагерь, поэтому, видимо, девочка еще долго будет находиться у Симоны в гостях. Не исключено, что щепетильную тему затронула сама бабушка – теперь же дочь Тимати и Шишковой волнуется о том, что будет с Чаком после смерти его хозяйки.