Мондезир для Оли: Бузова может занять место Ефременковой на Сейшельских островах

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Продюсеры «Дом-2» решили «запустить» новый служебный роман.

Об этом рассуждают пользователи в сети. Многим давно известно, что телепроект «Дом-2» это постановочное шоу. Изо дня в день, коллектив реалити - шоу работает над увеличением рейтингов программы. Ведь это непосредственно влияет на уровень доходов, который приносит проект. Одним из результатов такой плодоносной работы, является служебный роман ведущей Юлии Ефременковой с участником шоу – Мондезиром. Уже на протяжении 4 месяцев, пара «играет» любовь под прицелом телекамер. Поначалу, зрители с большим интересом следили за развитием отношений, но позже он пошёл на спад. И поклонники проекта стали высказывать своё недовольство в сети.

«Раньше, было интересно наблюдать за ними, а сейчас уже приелись», «О, опять Мондезир, надоели уже честно», «По-любому скоро Бузова там будет с кем-то мутить, она сейчас популярная, на ней продюсеры дома 2 хорошо бабосиков заработают. Отправят на Сейшелы, вместо Ефременковой и нового Мондезира пришлют, специально для Оли»,- комментировали пользователи сети. Такая версия действительно имеет право на существование. Потому, как за время телепроекта служебных романов было несколько, что продюсерам мешает «сделать» ещё один? Правда, сама Бузова может отказаться от такого предложение. Ведь сейчас ведущая предъявляет «высокие» требования к будущему избраннику, а такого «загнать» на телепроект будет практически невозможно.