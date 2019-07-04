На чужой каравай... Серов стал «изгоем» шоу-бизнеса из-за «плагиата»

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От песен «под копирку» певец опустился до корпоративов в памперсах.

Звезда эстрады «увековечивают» себя с помощью хитов, которые на долгое время остаются в мыслях слушателей. Однако не все исполнители могут похвастаться тем, что придуманная ими композиция произвела фурор, так как частенько «плагиатят» работы других авторов. О дальнейших последствиях производства песен «под копирку» можно наблюдать на примере Александра Серова. Его «заимствование» песен уже не первый год обсуждается в Сети. Хиты Серова имеют отсылки к другим, изданным ранее, песням.

Некогда популярный артист, «произведения» которого имели большой успех «скатился» до выступлений на корпоративах. С чем связанно то, что Серов стал «изгоем» среди своих коллег, становится ясно, после сравнения его песен с работами других авторов.

Почти каждое «произведение» Александра — наглый «плагиат», который может заметить даже неопытный слушатель. Конечно, в определенный момент популярность Серова была на высоте, но как только все стали узнавать, что певец пытается выехать за счет других артистов, его стали «забывать». Не исключено, что похожая ситуация произошла и в кругах шоу-бизнеса, и когда коллеги узнали, что он на посягнул на «чужой каравай», они коллективом решили лишить его участия в прибыльных концертах, и теперь ему приходится выступать в памперсах на корпоративах.

Ранее уже стало известно, что Серов был замечен на корпоративе в брюках со странной выпуклостью. Фанаты тут же стали утверждать, что певец носит подгузники для взрослых. Для многих идея того, что Серов носит памперсы, кажется ужасной. Якобы, певец сильно позорится. Его выступления проходят все реже, на крупных концертах он почти не выступает, лишь корпоративы и небольшие мероприятия. Неужели Серов и правда был изгнан из шоу-бизнеса из-за своих «плагиатных» песен? Судя по всему, потеря славы стала для него расплатой за «грехи» в прошлом.