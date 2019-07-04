Талантливый любовник или почему невзрачная Барановская работает в «Модном приговоре»

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Далекая от моды Юлия крепко держится за кресло ведущей ради бойфренда-стилиста?

Сегодня российская телеведущая Юлия Барановская опубликовала в онлайн-альбоме серию совместных фото с шеф-стилистом Первого канала Алексеем Сухаревым. Под фото женщина оставила теплое поздравление с днем рождения для 32-летнего коллеги по проекту «Модный приговор».

«Мой очень талантливый друг», - начала свою праздничную речь ведущая.

Остальные слова Барановская подобрала таким образом, что некоторые фанаты подумали, что молодых людей связывает нечто большее, чем просто дружба.

«Счастья вам обоим!», - добродушно написали подписчики матери троих детей.

Еще одним доказательством их романа служит огромное количество общих снимков, где Юлия буквально светиться от счастья. Барановская, похоже, крепко влюбилась в стилиста. Сделать такой вывод легко, если вспомнить, что далекую от моды Барановскую постоянно критикуют в Сети за ее нелепые наряды, однако она упорно продолжает держаться за кресло эксперта в «Модном приговоре». Талантливый любовник - вот почему, по всей видимости, невзрачная Барановская работает в проекте, специализирующемся на модных перевоплощениях.