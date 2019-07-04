Талантливый любовник или почему невзрачная Барановская работает в «Модном приговоре»

Далекая от моды Юлия крепко держится за кресло ведущей ради бойфренда-стилиста?
Сегодня российская телеведущая Юлия Барановская опубликовала в онлайн-альбоме серию совместных фото с шеф-стилистом Первого канала Алексеем Сухаревым. Под фото женщина оставила теплое поздравление с днем рождения для 32-летнего коллеги по проекту «Модный приговор».
Остальные слова Барановская подобрала таким образом, что некоторые фанаты подумали, что молодых людей связывает нечто большее, чем просто дружба.
Еще одним доказательством их романа служит огромное количество общих снимков, где Юлия буквально светиться от счастья. Барановская, похоже, крепко влюбилась в стилиста. Сделать такой вывод легко, если вспомнить, что далекую от моды Барановскую постоянно критикуют в Сети за ее нелепые наряды, однако она упорно продолжает держаться за кресло эксперта в «Модном приговоре». Талантливый любовник - вот почему, по всей видимости, невзрачная Барановская работает в проекте, специализирующемся на модных перевоплощениях.