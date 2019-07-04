Эскорт ради дочери: Мать-одиночка Боня продолжает прислуживать богатым мужчинам

Сегодня, 15:30

На элитные курорты Виктория ездит исключительно по прихоти неизвестных бизнесменов.

После расставания с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом Виктория Боня так и не может найти себе постоянные отношения и надежное мужское плечо. Однако, это вовсе не мешает бывшей участнице «Дома-2» путешествовать по самым элитным курортам мира. В связи с этим напрашивается вопрос, каким образом у 39-летней красавицы получается это делать, учитывая то, что кроме линии одежды другого заработка Боня не имеет. Ответ дает сама Виктория в своих историях в Instagram, которая приехала на очередной роскошный курорт, с которого и ведет трансляцию. В компании еще двух неизвестных девушек она стала рассказывать о том, что дожидается некоего богатого мужчину, которого условно называет «хозяином».

Вероятно, мать-одиночка Виктория Боня осознает, что достойное будущее для своей дочери только на продаже платьев сделать не удастся. Именно поэтому она и сопровождает на курортах богатых мужчин, но соответствующим эскортом занимается исключительно ради своей дочери. Именно поэтому девочку в такие путешествия с собой она не берет, осознавая, что малышке смотреть там не на что.

Подобные сопровождения уже изрядно подмочили репутацию Бони, которую неоднократно заставали на вечеринках, куда она не была приглашена. Однако, это не останавливает Викторию от тусовок в компании «влиятельных мира сего», потому как ее главной целью является будущее дочери, которой она хочет дать все то, чем не обладала сама.