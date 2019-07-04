«Спалился» на методах Алсу: Витас обманом продвигает свою дочь в шоу-бизнес?

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Алла может повторить судьбу Миккелы из шоу «Голос. Дети».

На днях известный эстрадный исполнитель Витас похвастался популярностью в Сети видео с пением его дочери Аллы. Соответствующий пост певец опубликовал на своем аккаунте в Instagram, в котором выложил ролик из соцсети «Одноклассники» с выступлением девочки. Витас поздравил дочь с 6-ю миллионами просмотров, что само по себе довольно странно и наводит на некоторые мысли.

Первое, что бросается в глаза – отсутствие соответствующего числу просмотров комментариев, в частности активно оценили ролик менее 20-ти пользователей. Для сравнения, такое же количество людей отметились под заурядным сорокасекундным видео с известным лишь в узких кругах бойцом UFC Максом Холлуэйем, которое не набрало и одного миллиона просмотров. Очевидно, что материал с дочерью Витаса были искусственно продвинут к верхушке ленты видео-новостей. В пользу этого говорит и не самое лучшее качество самого ролика, а также отсутствие небывалого интереса у общественности к самому Витасу. Выходит, что певец просто обманом продвигает свою дочь в шоу-бизнес, обеспечивая ей иллюзию популярности и всеобщего признания.

Не так давно таким же путем пошла Алсу, накручивая голоса для победы дочери Миккелы в шоу «Голос. Дети». После обнаружения обмана разразился скандал, а самой девочке пришлось расстаться с денежным призом за первое место. Очевидно, что Витас взял на вооружение приемы Алсу, но решил действовать более скрытно, начав с не самой популярной соцсети в стране. Но в конечно итоге все равно «спалился» на методах коллеги по цеху, и неизвестно, чем теперь будет грозить этот поступок отца для Аллы.