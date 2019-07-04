«Маменькин сынок» Корчевников бреется по «приказу» матери. Купается тоже?

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Личная жизнь телеведущего, похоже, не складывается именно из-за родительницы.

В конце июня вышел новый выпуск популярной программы «Судьба с Борисом Корчевниковым», гостем которого стал известный актер Антон Макарский. Эфир передачи раскрыл интересные факты из жизни не только самого артиста, но и ведущего.

В ходе программы Корчевников затронул тему «растительности» на лице Макарского. Актер заметил, что его борода нравится всем, кроме мамы. «Знакомо очень хорошо. Меня даже в отпуске мама заставляет бриться», - признался ведущий. Судя по всему, Борис – настоящий «маменькин сынок», раз делает то, что скажет мама. Если 36-летний Корчевников бреется по «приказу» матери, то можно лишь догадываться, что еще родительница заставляет делать своего сына. Неужели и купается Борис тоже после просьбы Ирины Леонидовны?

Стоит отметить, что есть и другие факты, указывающие на то, что Корчевников относится к категории мужчин – «маменькин сынок». К слову, телеведущий до сих пор живет в одной квартире с мамой. Некогда сама Ирина Леонидовна призналась, что контролировала каждый шаг Бориса и воспитывала его в строгости. Известно, что именно у авторитарных женщин наследники вырастают «маменькиными сынками» - такие мамы становятся для своего ребенка всем миром. В итоге, мужчины постоянно нуждаются в совете матери.

Именно гиперопека могла стать причиной того, что Корчевников до сих пор живет с родительницей, которая все так же контролирует каждый его шаг. Возможно, по этой же причине Борис так и не устроил личную жизнь.