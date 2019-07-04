Россияне — не люди? Примадонна смирно стоит среди иностранцев после скандала с поездом

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Даже Королева Англии не ведёт себя так, как Алла Борисовна. Правда, такое поведение Пугачёа позволяет себе лишь в России: за рубежом певица не смеет ставить себя выше иностранцев.

Максим Галкин выложил в своём Instagram историю с концерта в Юрмале, который посетил вместе с Аллой Борисовной. Для Примадонны не подготовили отдельной ВИП-зоны, она смирно стоит среди латышей и даже не в первом ряду.

В интернете можно легко найти фотографии знаменитостей мировой величины, которые спокойно ездят в метро рядом с обычными пассажирами.

Да что там звёзды, даже Елизавета II, Королева Англии, садится в поезд пешком в окружении пары охранников. И в этом сравнении все аргументы защитников Примадонны, вроде Лещенко и Винокура, рассыпаются в пыль: Королева старше Пугачёвой, известнее неё, и явно сделала для своей странны больше старой певички.

Сложно сказать, почему наши звёзды позволяют себе так наглеть в собственной стране: то ли считают всех, кто ниже достатком, за быдло, то ли мы сами позволяем так с собой обращаться ввиду «холопского» менталитета. Скорее всего, причина находится посередине — «поднявшийся» человек начинает ощущать себя барином среди крестьян, чего совершенно не пресекают окружающие.

Выход только один — приструнять распоясавшихся шутов и обнаглевших чиновников в моменты заскоков, иначе мы так и не сможем вытравить из массового сознания этот мерзкий отголосок крепостного права.