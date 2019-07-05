Пукан Йоси воспламенился! Конфликт Шнура и Пригожина набирает обороты

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После передачи Леонида Закошанского «Выход в люди» Пригожин возмутился словами Шнура.

Несколько дней назад на телеканале «Россия-1» вышла программа Леонида Закошанского, на которой бурно обсуждалось есть ли место молодым артистам в шоу-бизнесе. Когда Леонид обратился к Шнуру, почему молодых звёзд все меньше на телевидении, он несколько раз привёл в пример Валерию и намекнул на её возраст. По мнению Шнура современный артист не поедет с концертом в маленький город Иваново, а Валерия поедет. Он сказал, что со времен СССР в России не представляют «Голубой огонёк» без застоялых звёзд 90-х и вновь привёл в пример Валерию.

«Если Валерии не будет на новогоднем концерте, то народ будет в шоке. Так не принято в стране», - мнение Шнура.

После упоминания Шнуром имени Валерии, пользователи пишут, что пукан Йоси воспламенился - другими словами Пригожин не мог сдержать возмущения.

«Он завидует мне, поэтому все время дёргает Леру...Он к тебе неравнодушен», - стал кричать Пригожин на передаче Закошанского. Казалось, что он больше никого не слышит из-за переполняемого гнева.

Валерия, понимая, что конфликт набирает обороты, попыталась смягчить супруга. Она сказала, что ему показалось и Шнур ничего плохого не имел ввиду. «У тебя какое то обостренное самолюбие», - сказала Валерия Пригожину. Но продюсера понесло так, что остановить было невозможно, он не слышал ни Валерию, ни Закошанского. Вероятно, конфликт Шнура и Пригожина набирает обороты.