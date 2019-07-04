Менталитет и спиртное помогли. Рудова больше не скрывает эротических отношений с подругой

Сегодня, 18:00

Актриса под действием алкогольного опьянения призналась в своей любви к девушкам.

Наталья Рудова сейчас находится в Нью-Йорке вместе со своей подругой Викторией. Девушки активно отдыхают, посещают местные достопримечательности и развлекаются.

До недавних пор, никто не мог и подумать, что Наталья предпочитает девушек парням. Но менталитет заграницы и действие спиртных напитков помогли девушки во всеуслышание заявить о своей ориентации. Рудова больше не скрывает романтических отношений с подругой.

Актриса начала активно выкладывать сторис на своей странице в Instagram, которые просто «кричат» о романтическом влечении двух девушек друг к другу. Подозрения о сексуальной ориентации артистки появились, когда Наталья записала видео, в котором «прекрасная женщина», как называет подругу сама актриса, принесла ей завтрак в постель.

Вечером девушки устроили себе «романтическое свидание» в ресторане, а после выказывали свои чувства друг к другу обнимаясь и милуясь в машине под песни о любви. В сторис Наташа то и дело ласково прикасается к Виктории, нежно проводит рукой по ее лицу и кладет голову подруге на плечо.

В последнем видео девушки оказываются вместе в постели, прикрываясь одним лишь одеялом. Пользователям сети остается только догадываться, что могло произойти дальше. Но по всей видимости, фанаты артистки больше не станут сомневаться в том, что Наташа питает эротические чувства к девушкам.