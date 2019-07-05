Руслан Белый довел до увольнения? Известный комик из Stand Up покинул шоу

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Он испарился на несколько месяцев и больше не вернулся на ТНТ.

Всем известен Stand Up комик Руслан Белый, у него амплуа брутального мужчины. На самом деле Руслан и в жизни такой же сильный и в высказываниях, и в высокомерии. Скорее всего, именно из-за сложного характера Руслан до сих пор одинокий мужчина. Несколько месяцев назад известный и не такой как все, комик Дмитрий Романов неожиданно покинул любимую сцену. Стоит заметить, что парень отличается от всех стендаперов, своим неординарным юмором и очень запоминающимся видом. А в кулуарах поговаривали, он ушел из-за унижений от Белого. Так это или нет - доподлинно неизвестно. Версия весьма правдоподобна: Дмитрий ушел с телеканала ТНТ из-за того, что Белый ведет себя, как тиран и он довел до увольнения молодого комика. К тому же в сети есть предположения, что Руслану помогли загнобить Романова.

Помощником назвали Алексея Щербакова, он отличается особой жестокостью и резкостью, даже в шутках. Так же вывод можно сделать из интервью Романова, которое взял у него Иван Ургант. Ивана интересовало, почему комик покинул шоу и ушел с телеканала ТНТ.

«Я устал. И я больше не могу», - ответил Дмитрий.

Романов рассказал, что он так устал, что улетел за границу с женой, где он посещал десятидневную медитацию. По комику было видно, что он всячески пытался выкрутиться и отшутиться, ему стало неловко после услышанного вопроса. Возможно, у комика с продюсером шоу произошел конфликт, и возникли финансовые вопросы, о выплате средств с которыми Дмитрий мог не согласиться и именно по этому он стал отдельным комиком. А теперь ездит не только в разные города России, но и в разные страны.