«Полицейского с Рублевки» не будет! Саша Петров подставил весь актёрский состав

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Актер не захотел сниматься в продолжении сериала, чем сильно насолил своим коллегам.

Полюбившейся всем сериал на канале ТНТ «Полицейский с Рублевки» и его герои демон Гриша Измайлов, сестра-демоница Вероника и недалекий полковник Володя Яковлев больше не порадует зрителей своими шутками. В самом разгаре съемок следующего сезона актер с главной ролью Саша Петров подставил весь актёрский состав, отказавшись в съемках. Как сообщает издание Star News, неожиданно для продюсеров и коллег – Петров решил уйти в Голливуд под крыло к Люку Бессону. На такую мысль его подтолкнул близкий товарищ – актер Сергей Жигунов. Он заявил, что сниматься в каждом сериале, никому не отказывая, как себя не уважать. Якобы нужно иметь себе цену. Вот Саша и замахнулся на Голливуд. Но, с учетом того, что всем так сильно полюбился образ демона Гриши, другим актером его заменить не получится. На данном этапе у продюсеров не представляется возможности найти такого же стоящего и веселого актера, который с точностью сможет сделать то, что делал Саша на сцене. А рейтинги из-за низкопробного «двойника» могут лишь навредить репутации сериала в целом. Кроме того, от этого пострадали коллеги Петрова.

Сергей Бурунов, Саша Бортич, Роман Попов, Софья Каштанова и другие актеры остались без высокооплачиваемой работы в лице сериала. «Полицейский» настолько понравился зрителю, что люди просмотрами били все рейтинги. А когда «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» выпустили в кино, на каждый сеанс все залы были заполнены зрителями. Самые отчаянные даже смотрели стоя, упрашивая контролерш за доплату. Но теперь, похоже, только один самодостаточный актер, уже из Голливуда, решил загубить все, что создавала целая команда. Как говорят в мире шоу-бизнеса: «Плевать, что 40 человек ждут только тебя, тебя уже перекупили!». Вот так патриотичный Саша Петров с главной ролью, борющейся за идею и справедливость в стране, пожелавший лично пообщаться с Путиным на эти темы, отправился за границу в поисках лучшей жизни.