Лицо 40+: Шишкова пострадала от рук неумелых косметологов

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Так считают в Сети. Алене сделали процедуру, которая является травматичной в ее возрасте.

26-летняя модель из Тюмени – Алена Шишкова, рассказала своим подписчикам в Инстаграме о том, как она побывала у косметолога. Девушка сделала питательные процедуры для кожи лица, а также «ультразвуковую новинку – протокол Альтера против первых возрастных изменений».

Судя по положительному отзыву, Шишкова осталась довольна. Однако пользователи Сети поспешили разочаровать Алену и объяснили, что она пострадала от рук неумелых косметологов. Дело в том, что данную лифтинг-процедуру рекомендуются делать женщинам в возрасте 40+. В отдельных случаях, если есть определенные показания, то можно начать делать с 30 лет.

Обычно считается, что данный вид ультразвукового лифтинга применяется в том случае, когда другие способы омоложения не помогают, а на пластическую операцию нет сил решиться.

«Я чуть не подавилась...Какая ещё Альтера с 25? Аппаратный лифтинг в 25?», «я тоже обалдела. До 30 кожа сама всё вырабатывает. А тут насильно коллагеновые волокна травмируют», «Вообще, врачи не рекомендуют эту процедуру до 40 лет», - стали писать встревоженные пользователи Сети Шишковой в комментариях к ее посту.

Неравнодушные люди обеспокоены тем, что скоро не узнают Алену. Ведь ее лицо под влиянием косметологии сильно изменилось за последнее время, а проведение ненужной лифтинг-процедуры может усугубить ситуацию.

Такая реклама клиники, в которой Шишкова посетила косметолога, отпугнула ее подписчиц. Они признались, что слышали о данном заведении, но после таких рекомендаций ни за что туда не пойдут: «Я, кстати, в эту косметическую клинику и хотела идти, но после такой рекламы....пожалуй, найду другого специалиста».