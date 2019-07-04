Мать плохому не научит: Лобода взяла дочь на пьяную вечеринку

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Весь вечер выпившая певица показывала, ребёнку, как отрываются богачи

Светлана Лобода одна из самых популярных певиц на сегодняшний день. По словам инсайдеров, желающим пригласить Лободу на корпоратив придётся потратиться. В 2019 году выступление такого рода обойдётся в 100 тысяч евро, это почти (7,5 млн рублей). Не зря Лобода поёт песню «Все люди, как люди, а я суперзвезда».

Певица много работает и у неё редко получается проводить своё время с двумя дочерями. Но недавно, в своём плотном графике, Лобода нашла время, для 8-летней дочки Евангелины. По всей видимости, певица решила, что девочке будет скучно гулять по паркам и есть мороженное, поэтому, Лобода взяла дочь на пьяную вечеринку. Девочка покаталась по ночному городу, после чего отправилась с мамой поужинать. Лобода не выпускала телефон из рук, скорее всего это профессиональная привычка. Но по ребёнку было видно, что такое времяпрепровождение для неё были дикостью.

Мама попыталась вывести дочь на свою волну, обращаясь к ней «крошка, детка», но ребёнок никак не мог понять, что происходит и почему мама себя так ведёт. От культурных посиделок, Лобода перешла к «crazy-тусовке». Несколько бокалов дорогого вина и «суперзвезда» начала сумасшедшие танцы с самолюбованием. Скорее всего, этот вечер Евангелина запомнит надолго.

Пользователи сети были шокированы таким методом воспитания и посчитали, что Лобода перегнула палку, когда взяла с собой на «гулянку» 8-летнего ребёнка. Но, как говорят: «Мать плохому не научит». Возможно, Лобода на собственном примере решила показать дочке, что себе может позволить успешная женщина.