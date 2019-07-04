«Нас дразнили бомжами»: Избегая прошлого, Агата Муцениеце вычеркнула нищую мать из жизни

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Артистка пережила тяжёлое детство и не хочет знать, как живёт родная мать.

На долю актрисы выпало тяжёлое детство, маленькой Агате пришлось терпеть много унижений и оскорблений от пафосных и разбалованных детей. Наблюдая за жизнью артистки, можно сказать, что она не любит вспоминать о прошлом и рассказывать, как сложно им жилось с мамой. По пальцам пересчитать сколько раз она упоминала о прошлой жизни. Однажды Агата давала интервью «Вокруг Кино», где призналась, что в детстве её и сестру дразнили бомжами. Известно, что отец актрисы довольно рано ушёл из жизни, именно это и подкосило их семью. Несмотря ни на что мама вытащила их в люди, дала обеим дочерям достойное образование и старалась обеспечить всем необходимым.

Сегодня Агата жена известного актёра Павла Прилучного, у них двое маленьких детей, шикарный дом, дорогие авто – все, что нужно для роскошной жизни. А что есть у её матери? Она так и осталась жить в скромной, маленькой деревушке без ремонта. Артистка либо стыдится условий матери, либо перестала к ней ездить вообще, если в самом начале карьеры девушка показывала, что гостит у мамы, то сейчас она отдыхает в основном в тёплых странах. Почему обеспеченная дочь не может решить материальные проблемы мамы или хотя бы помочь сделать ремонт? Для неё это сущие копейки, а для Нонны Николаевны неподъёмная сумма.

Возможно она, избегая прошлого вычеркнула мать из жизни. По рассказам Муцениеце пользователи сделали вывод, что мама Агаты скромный человек и привыкла всего добиваться самостоятельно, возможно ей просто стыдно просить денег у дочки, а она не понимает, что нужно помочь, так как озабочена семейными проблемами.

«Не бросайте своих родителей», «Надеюсь Агата осознает свою ошибку и поможет маме», - пишут пользователи на странице артистки.