Точно не в мать? Лариса Гузеева привела на телевидение свою бездарную дочь

Сегодня, 06:08

Лариса решила пропихнуть дочку на телевидение, но получается это не важно.

Гузеева снималась в программе «Живая жизнь», где показала свою озабоченность и якобы, как она умело разбирается в сырах. Лариса приехала на фабрику сыроварения, где к ней вышел хозяин и продемонстрировал ей мини-музей, в котором показалась очень странная штука, напоминающая держатель для бумажных полотенец. Несмотря на свои годы, Лариса начала хихикать и даже покраснела и сказала, что ей нужно припудриться. И что эта вещь больше подходит для передачи «Давай поженимся!». Скорее всего, каждый понял в меру своей распущенности, а Лариса и не стала скрывать, какая она женщина. Потом в кадре появилась дочка Ларисы, она была одета достаточно откровенно. В коротком топике без бюстгальтера и в джинсах. Ольга начала наигранно прыгать и смеяться, после того, как Ларису с дочкой привезли в коровник, девушки начали гладить коров. Зрители прокомментировали передачу и высказались, что Ольга точно не в мать и назвали ее бездарной. А маленький теленок, который двадцать минут от роду помог подыграть Ларисе, чтобы показать ее актерское мастерство.

«Леличка, ты чего плачешь, маленькая моя?», - спросила Лариса у Ольги. А Ольга в этот момент стояла и просто гладила корову, по-видимому, не понимая, о чем говорит ей мама. Руководитель начал показывать, как добывается молоко и в этом ему помогла Ольга, она принялась доить корову. А дальше по сценарию, Лариса и Ольга должны были приготовить, какое-нибудь блюдо из хороших продуктов. Когда Лариса рассказывала о продуктах и сказала, что постарается их не испортить, к ней подбежала дочка, и они принялись готовить «чудо-блюдо». По итогу продукты были испорчены, скорее всего, Ольга не станет такой же известной и талантливой, как ее мама. И зря Гузеева привела дочь на телевидение, поскольку ничего путного из этого не вышло.