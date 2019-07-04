Безотцовщину вырастит или почему жена Малахова лишит его родительских прав?

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Скандал с похищением и нежелание Натальи мириться с «мужем-уголовником» могут стоить Андрею прав на ребенка.

Вокруг Андрея Малахова вновь разыгрался скандал. Все дело в том, что Андрей рискует оказаться в тюрьме из-за «похищения» человека ради проведения теста ДНК, который понадобился телеведущему ради поднятия рейтингов в одном из выпусков телешоу.

Татьяна Касаткина – дочь пропавшего пенсионера, в своей социальной сети заявила, что подала заявление в прокуратуру, а самому Малахову грозит судебное разбирательство. Заявив при этом, что проблемы с законом телеведущему обеспечены, а сама она не успокоится, пока не доведет дело до конца.

С этим вроде и все понятно. Разгневанная родственница пропавшего мужчины жаждет правосудия. А что же касается самого Андрея? Сам телеведущий отказывается комментировать сложившуюся ситуацию.

Более чем вероятно, что жена Малахова лишит его родительских прав. Почему ее сын должен расти с «уголовником»? Или лучше, чтобы она безотцовщину вырастила?

Вряд ли Наталье придется по вкусу подобное поведение мужа. Ведь она наследница многомиллионного состояния, супруг, у которого имеются проблемы с законом явно не входил в ее планы. Для таких светских дам, как Наталья крайне важен статус в обществе и более чем вероятно, она не рискнет своим положением и долгожданным сыном и разорвет брак с Малаховым. По мнению многих, наследник Наташи должен вырасти под влиянием светских кругов, при этом вовсе не вдаваясь в подробности проблем отца.

Отсутствие комментариев со стороны самой Натальи говорит о том, что терпение ее на исходе и скоро все узнают о решении, которое она примет в сложившейся ситуации.