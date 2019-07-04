Совсем как дешевка? Пынзарь опозорилась непристойным видом

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Кажется, что девушка совершенно перестала следить за собой и ей не важно, насколько неприлично она выглядит.

Участница скандального шоу «Дом-2» поделилась с подписчиками фотографией с отдыха. На ней Дарья веселится со своими детьми. На первый взгляд, может показаться, что ничего особенного в снимке нет. Всего лишь счастливая мать обнимает сыновей. Но если быть немного внимательнее, то невооруженным глазом заметно, что Пынзарь своим видом напоминает дешевку.

В первые мгновение внимание привлекает очень короткая юбка, которая, к тому же, подскочила на девушке. На фотографии Даша показывает красивые ноги и без доли стеснения светит нижним бельем. Из-под майки также выглядывает бюстгальтер. Но Пынзарь опозорилась не только непристойным видом. Заметно, что солнце, морская вода и жара очень негативно сказались на состоянии волос Дарьи. Но, видимо, у матери двоих детей совершенно нет времени, чтобы привести локоны в порядок. Волосы девушки выглядят совсем как солома, а безжизненные пряди явно истончились.

Поклонники девушки не остались в стороне, далеко не лестно прокомментировав образ Даши и охарактеризовав фото как неудачное. Судя по всему, Пынзарь решила посветить всю себя детям и теперь ей совершенно все равно, как она будет выглядеть на фотографиях и в жизни. Также, есть вероятность, что вскоре Даша совсем про себя забудет. В сети прошел слух, что семейство Пынзарей ждет третьего ребенка.