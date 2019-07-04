Война сильнейших! Голунова в союзе с Гецати раздавят Даши

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После скандала на «Школе Экстрасенсов» Даши поплатится за проявленное неуважение.

Самые яркие представители шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова и Константин Гецати объединились ради важного дела. Елена опубликовала фотографию, на которой написала, что благодарна Гецати за совместную работу и благодарит за приятное общение. Пользователи в комментариях стали спрашивать экстрасенса, что за совместная работа связала двух экстрасенсов помимо съёмок. По версии большинства пользователей Голунова и Гецати объединились против Даши и устроят войну сильнейших.

После выпуска в эфир программы на ТНТ «Школа Экстрасенсов», все как один говорили, что мастер восточных практик Свами Даши позорит имена всех экстрасенсов. Поведение Даши вызывало смех, он выглядел нелепо и чересчур переигрывал, показывая свое превосходство над молодыми участниками. Елену Голунову оскорбило, что человек который громко называет себя экстрасенсом ведет себя,как клоун. А когда она пришла на разговор, он отказался разговаривать с ней. А Константина он и вовсе унижал всю передачу и давал понять, что он никто по сравнению с ним. Если слухи о том, что Голунова и Гецати отомстят Даши правда, то видимо у них накипело.

Все началось с конфликта на телепроекте: Свами успел устроить конфликт с обоими. Константин и Даши были наставниками в шоу «Школа Экстрасенсов», где между конкурентами возникали конфликтные ситуации инициатором которых был восточный практик – Даши. Он без устали утверждал, что во многом превосходит молодого Константина. Когда Елена Голунова пришла на финал битвы, сразу был виден её боевой настрой. Она гневно посмотрела на Даши и пыталась вызвать у него чувство стыда за свое поведение. Но Свами не стал слушать Елену, он встал и вместе со своими учениками покинул комнату, закрывшись в туалете.