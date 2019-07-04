Обманули дурака на четыре кулака. «Первый канал» увольняет клан Масляковых с КВН

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Вероятно, возможная взятка Маслякову-младшему в размере 5 млн рублей в конкурсе КВН-2019 – заставила задуматься руководство «Первого канала», что пора делится и с ними.

Недавним скандалом обернулись две неприятные истории в клане Масляковых, связанные с деньгами и авторскими правами. Сначала в сеть попало видео, где во время отборочного тура на КВН-2019 в своем кабинете Александр Масляков-младший собирает в свой чемодан внушительную сумму денег, примерно 5 млн рублей. В это время, скрытая камера видеонаблюдения снимает все происходящее на видео. За молодым ведущим явно кто-то решил проследить, видимо, в последнее время он не вызывал доверия. А то, что деньги возникли именно во время конкурса-отбора молодых талантов - это подтверждает. После обнародования в СМИ видео, где-то через неделю, разгорается новый скандал, на этот раз связанный с авторскими правами на шоу «КВН».

Все дело в том, что юмористическую программу «Клуб веселых и находчивых» придумал легендарный журналист Сергей Муратов в 1961 году. Позже он отошел от дел, а в 1986 году Александр Масляков, как ведущий заявил на нее свои права и присвоил себе авторское право. А около 4 лет назад автор-первооткрыватель ушел из жизни. Родственники Муратова подали в суд на Маслякова за незаконное присвоение авторских прав, сообщает Super. Их возмутил тот факт, что Масляков-старший помимо основного шоу открыл еще несколько организаций, таких как ООО «КВН-сувенир», ООО «КВН-кафе» и других смежных. Каждый из вновь созданного бизнеса был поделен в семье Масляковых. Невестке досталось кафе и сувениры, 51% от показа на ТВ ток-шоу принадлежит самому Маслякову, а остальные его супруге Светлане.

Ведущим шоу остается Масляков-младший, и судя по видео, итак, имеет неплохие дотации. Активы КВН оцениваются около 2 млрд рублей, а ежегодный доход около 100 млрд рублей. За одну передачу, проведенную в КВН по слухам, Масляков-старший получает 250-400 тысяч долларов, сообщает телеграм-канал «Компромат ГРУПП». Получается, что клан Масляковых решил обмануть дурака на четыре кулака, но поскольку не поделился с руководством «Первого» - теперь их увольняют, сообщает телеграм-канал «Светские хроники».

Более 25 лет Масляковы занимали пост ведущих юмористического ток-шоу, но никто даже подумать не мог, как на самом деле обстоят дела. Когда молодые и начинающие юмористы шутили, что теперь Масляковы всевластны, вероятно, это была не шутка, а горькая правда. У зрителей остается лишь один вопрос: «Продолжатся ли поборы на отборочных турах для талантов в «КВН», если клан Масляковых покинет свой пост и лишится авторства?».

Возможно, руководство «Первого канала» после скандала на шоу «Голос.Дети» и компромата на Маслякова-младшего побоится делать опрометчивые решения, а возможно, кто-то начнет делиться...