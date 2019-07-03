Володина «подгадила» - Мистическая ошибка Сябитовой уничтожит ее род

Вчера, 22:37

Неужели дочка Розы станет последней в семье?

Роза Сябитова призналась, что склонна верить в мистику, ведь высшие силы исполнили ее главное желание и помогли построить родовое гнездо мечты. По словам знаменитой свахи, однажды на острове Тенериф в особом месте, населенном духами, она возвела особняк из камней – вскоре у нее появился желанный дом. Теперь она намерена вернуться в загадочное место и отблагодарить духов Тенерифа за исполнение желания. Однако сваха не догадывается, что ее дочь Ксения может стать последней в семье из-за заветного домика – мистическая ошибка Сябитовой уничтожит ее род, если она срочно не устранит причину.

Ведущая «Давай поженимся» помешалась на идее выгодно устроить дочь. В 2015 году она едва ли не силком выдала Ксению замуж за перспективного адвоката через 5 месяцев после знакомства. Сябитова организовала шикарное торжество и не пожалела 15 млн рублей на свадьбу наследницы.

Устроив Ксению, Сябитова решила реализовать давнюю мечту и при помощи высших сил и финансовой помощи Шнура приобрела участок в 50-ти км от Москвы, где начала строить дом мечты, в котором планировала собирать всех детей и внуков. Как только началась стройка, в семье дочке поселился раздор, а уже через несколько месяцев муж бросил «идеальную дочь» Розы без объяснения причины.

Виной сему могли стать туи, которыми Роза заполонила участок вокруг дома. Выращивать туи в семейном гнездышке категорически запрещено, ведь эти деревья не плодятся и ведут к вымиранию рода, что и происходит с семьей Сябитовой. Мало того, что сама Роза долгие годы не может обрести личное счастье, так и ее дочь теперь чахнет, теряет молодость и красоту и много лет одинока.

Сябитовой необходимо срочно избавиться от туй на участке, если она желает дождаться внуков, однако никто ее не направил на элементарное решение проблемы.

Видимо, Василиса Володина вновь «подгадила» скандальной коллеге по цеху. Знаменитая астролог давно могла помочь разобраться Розе с проблемами, ведь риск вымирания рода Сябитовой имеет магическое начало. Могло случится так, что эксперт проигнорировала проблему звезды и намеренно смолчала об опасности туй – видимо, сказалась личная неприязнь. Умолчав об ошибке Розы, астролог обрекла род Сябитовой на вымирание, отомстив оппонентке.