Барановская, он твой! Аршавин жёстко бросил жену ради воспитания сыновей

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Вовсе не любовь заставили Андрея вернутся, а, вероятно, желание заработать на детях.

Долгое судебное разбирательство Андрея Аршавина, наконец, закончилось. Сегодня, третьего июля, бывшая легенда российского футбола, по сообщению адвоката, развёлся со второй супругой Алисой Аршавиной, в девичестве Казьмина, с которой у Андрея остался совместная дочь Есения.

По сути, женившись на Алисе в 2016 году, через несколько лет после окончания отношений с Юлией Барановской, ныне известной телеведущей, футболист не успел насладиться семейной жизнью, ведь уже в январе этого году, имея дочь на руках, пара рассталась. Стало очевидно, что уже не молодой Аршавин жёстко бросил жену ради воспитания сыновей от первого брака, Артёма и Арсения.

Барановская, от твой! Хотя вряд ли самодостаточной звезде теперь нужна помощь старого футболиста, который теперь не может выплатить даже 350 тысяч алиментов на Есению. Теперь Андрей снова одинок, и должен выплачивать алименты сразу четверым детям от двух браков.

Очевидно, что «любящей» отец уже давно пытается наладить общение с Барановской и детьми от гражданского брака с ней, поддерживая дочь Яну в танцевальных конкурсах, или прогуливаясь с сыновьями. Конечно, отец хочет под старость лет обеспечить себе достойную жизнь, а этого не получится сделать, если Артём и Арсений откажутся принести «стакан воды» отцу-пенсионеру.