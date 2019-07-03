Предал Аршавин – расплачиваются дети. Барановская окончательно запустила семью

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Юлия решила пожить для себя, а наследники Андрея ей будто стали помехой.

Совсем недавно Юлия Барановская выглядела как забитый котенок. Рано выскочив замуж за перспективного футболиста она подарила ему большую семью и посвятила жизнь спортсмену, однако Аршавин предал девушку и бросил нищую и беременную Юлю в чужой стране с двумя малышами на руках. Тогда Барановская в слезах в интервью с Малаховым шокировала жуткими деталями своей жизни с Аршавиным, которые напоминали ад.

Видимо, предательство Андрея настолько подкосило психику и дух звезды, что она до сих пор не может простить ему сломанную жизнь и потерянную молодость, за что расплачиваются его дети, напоминающие о пережитом. До карьеры на телевидении Барановскую ставили в пример правильного воспитания наследников, ведь она посвящала им всю себя. Но в один момент дети ушли на задний план. Теперь Юлию интересуют светские мероприятия, модные показы, шоу, карьера на телевидении, гулянки и друзья.

Чем успешнее она становится, тем меньше внимания уделяет детям. Поговаривают, что Барановская ушла в загул и пристрастилась к «горячительным» напиткам. Это отразилось не только на общении, но и на отдыхе с детьми, ведь вывезя малышей в другую страну, мамочка не придумала лучшего развлечения, как «алкоэкскурсия» по частным виноградникам и винным подвалам - ведущая совершенно не учитывает интересы и пожелания наследников.

Барановская окончательно запустила семью и, похоже, решила пожить для себя. Это негативно сказывается на внешнем виде и повадках детей, ведь малыши выглядят неопрятными и неухоженными, разгуливают в странных, грязных вещах и давно забыли о расческе и парикмахерских несмотря на достаток в семье. Они редко улыбаются и стали для мамочки новым способом обогащения - промышляют рекламой.

Также считают и поклонники Юлии, которые давно обеспокоены судьбой малышей и призывают Барановскую заняться детьми, а не собой.