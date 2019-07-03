Ольга Орлова открестилась от «ленивых слабаков». У Кадони больше нет шансов?

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Влад дорого поплатится за свою нерешительность в отношениях с Ольгой.

Новый философский пост ведущей телестройки «Дом 2» Ольги Орловой заставил разделиться ее подписчиков на три лагеря. Первые уверяют Ольга права, вторые обвиняют ее в лицемерии, третьи, похоже, вовсе не читали умозаключения певицы, остановив внимание сугубо на ее фото. Что же такого спорного написала Орлова? Все просто! Певица вслух решила поразмышлять о «сильных» мужчинах, которые готовы действовать и открестилась от «ленивых слабаков», сочиняющих небылицы о том, что представительницы женского пола якобы безума от богачей.

«Миф о том, что женщины любят только богатых, придумали ленивые слабаки. На самом деле женщины любят не богатых мужчин, а сильных мужчин, которые смогли чего-то добиться и продолжают действовать», - высказалась ведущая.

Похоже, что в своем сообщении Ольга завуалированно обратилась к коллеге по цеху - Владу Кадони. Молодых людей часто уличали в обоюдной симпатии. Периодически между ними даже возникала некая искра, которая так до сих пор и не разгорелась в полноценное пламя любви. Возможно, виной тому, нерешительность Влада, ведь мужчина понимает, что в финансовом вопросе круто отстает от Орловой. Неужели у Кадони больше нет шансов? Однако, судя по посту, Ольга все же готова закрыть глаза на нынешние доходы ведущего, только бы он «продолжал действовать». Поймет ли Влад прозрачный намек — покажет время.