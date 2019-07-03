Уже не смешно – Павел Воля рискнул жизнью ради хайпа

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Язык + пробка = дыра в пищеводе. Комик не побоялся возможных последствий.

В Сети набирает популярность домашние видео актера Джейсона Стетхема, в котором он открывает бутылку ногой. Ролик запустил флешмоб, который поддержали многие российские звезды, в том числе все комики Comedy Club. Однако больше всех отличился Павел Воля, который рискнул жизнью ради хайпа. Он сделал видео из трех дублей, в каждом из которых пытается повторить успех звезды боевиков на свой манер.

В отличие от безопасного отвинчивания бутылки, резидент решил внести свою идею и сначала не открутил крышку, а заглотил брошенную пробку от бутылки налету, что уже не смешно. К счастью, обошлось без травм, а ведь если бы помощник бросил металлическую пробку от бутылки чуть сильнее, то она с легкостью могла попасть в пищевод и повредить его острым краем.

Во втором дубле Воля демонстративно отбил крышку лбом и с высоты своего роста грохнулся на землю. В третьем дубле бутылка пала вместе с оператором, что заставило Павла почувствовать себя героем.

Несмотря на отсутствие человеческих жертв, съемки не обошлись без последствий: комик со своим помощником «уничтожил» дерево на заднем фоне. Отчетливо заметно, что уже во втором дубле верхушка дерева повалилась к земле. Что юморист сделал с растением не известно, однако оно явно пострадало из-за шуток звезды.

Комик не побоялся возможных последствий для здоровья, что уже не смешно. Также считают и поклонники, многих из которых напугали действия Воли:

«Павел, вы же отец, а где надпись - не повторять, опасно для жизни. Ведь так можно и подавиться этой пробкой и проглотить и повредить пищевод, боже, мне даже смотреть на такое жутко».

К слову, многие фанаты высоко оценили работу юмориста и поблагодарили его за необычную и главное веселую подачу.